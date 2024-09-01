Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Вот из-за недальновидности поствоенных правителей, начиная с Хрущева, сейчас и идет и пойдет дальше грызня за ресурсы...Как Украине доста...
  • Валерьян Смогловский
    А. Головка. Заводки Не. Клейменая.!!!Неожиданный итог ...
  • Tatiana Shpakova
    Уже вчера надо было разрешить смертную казнь … урановые рудники их ждут"Я хочу жить": Уб...

Минобороны показало кадры поражения бронетранспортёра М113 в Курской области

Минобороны показало кадры поражения бронетранспортёра М113 в Курской области

Уничтоженный американский БТР перевозил боевиков и боеприпасыВ телеграм-канале министерства обороны появилось видео, снятое в приграничном районе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
На кадрах показано, как барражирующий боеприпас &quot;Ланцет&quot; уничтожает бронетранспортёр М113, стоящий на вооружении ВСУ. Где же эти кадры, Максим Тришин? Ты уже стал часто попадаться на пустословии, если нет кадров, значит пиздишь!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх