Минобороны показало кадры поражения бронетранспортёра М113 в Курской области

Александр Ляшенко

На кадрах показано, как барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожает бронетранспортёр М113, стоящий на вооружении ВСУ. Где же эти кадры, Максим Тришин? Ты уже стал часто попадаться на пустословии, если нет кадров, значит пиздишь!