Алаудинов рассказал, кого потеряли ВСУ в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что при попытки наступления на приграничные районы Курской области, Вооруженный силы Украины потеряли многих наемников и наиболее подготовленных бойцов .
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