10 советских вещей, которые теперь продают за миллионы

Старые книжки и плакаты, любимая мамина чашка или старый самовар дедушки – вы удивитесь, узнав, сколько все это стоит! Интерес к советскому прошлому за последние годы только вырос – это видно по итогам торгов российских и зарубежных аукционов.
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