После взятия под контроль российскими войсками Марьинки оборона ВСУ начнет рассыпаться. С таким утверждением выступил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона.
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