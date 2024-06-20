В США авиакомпании предупредили о риске задымления салонов Boeing 737 Max

Американские авиакомпании Southwest Airlines и American Airlines предупредили пилотов о возможности задымления салона Boeing 737 Max, если в двигатели лайнера попадет птица, передает телеканал CNN со ссылкой на полученные документы.
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