Россия, на выход! Сорос перешёл в наступление в Армении

Горбатюк Валерий

Армяне снова хотят воевать чужими руками и жизнями? Не дохрена ли хотят? Если собрать всех армян в Армению, им даже присесть будет негде, как в электричке в час пик. Вот только они не только не хотят воевать за СВОЮ Родину, но даже скинуться за это по копейке не согласны. Забавно будет, когда их историческую родину захватят и ассимилируют. Появится третий (кроме евреев и курдов) "народ без родины", интересно будет поглядеть их войнушку за право именоваться САМЫМ пострадавшим...