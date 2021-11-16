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Россия, на выход! Сорос перешёл в наступление в Армении

Россия, на выход! Сорос перешёл в наступление в Армении

Фото: Szilard Všršs/EST&OST, Ulf Mauder, Diego Herrera / Globallookpress Артём Шарлай В середине ноября на территорию уже не Нагорного Карабаха, а самой Армении вошли военнослужащие Азербайджана в количестве 200 человек.

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Комментарии
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Горбатюк Валерий
Армяне снова хотят воевать чужими руками и жизнями? Не дохрена ли хотят? Если собрать всех армян в Армению, им даже присесть будет негде, как в электричке в час пик. Вот только они не только не хотят воевать за СВОЮ Родину, но даже скинуться за это по копейке не согласны. Забавно будет, когда их историческую родину захватят и ассимилируют. Появится третий (кроме евреев и курдов) "народ без родины", интересно будет поглядеть их войнушку за право именоваться САМЫМ пострадавшим...
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16 час.
Борис Виленский
Дружить с Соросом, что продать душу дьяволу.
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8 час.

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