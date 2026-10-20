🍂 20 октября: какие праздники отмечают в России? Сегодня поздравляем тех, кто обеспечивает связь, создаёт кулинарные шедевры и помогает самолётам безопасно добираться до пункта назначения.
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