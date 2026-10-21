Накануне 85-летия создания Московского ополчения 1941 года вышла из печати новая книга сына московского ополченца 1941 года Игоря Меликова «Ополченье, где тебя искать?.
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