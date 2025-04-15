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Трампа уговаривают ужесточить политику в отношении Москвы

Трампа уговаривают ужесточить политику в отношении Москвы

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможное ужесточение санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, включая бывшего координатора санкционной политики Госдепа США Дэниела Фрида.

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