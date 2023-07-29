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Макс Ферстаппен о победе в спринт-квалификации: «Отрыв получился не таким большим, но сейчас не было никакого смысла рисковать»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии, в которой сумел показать лучшее время.

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