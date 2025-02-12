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Зеленский уничтожает украинцев, как в свое время Гитлер – бывший соратник Зе

Зеленский уничтожает украинцев, как в свое время Гитлер – бывший соратник Зе

Украину заселят выходцами из третьих стран. Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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