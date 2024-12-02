В Китае издан отдельными брошюрами текст речи Си Цзиньпина о национальной солидарности и прогрессе на пяти языках нацменьшинств

Пекин, 29 ноября /Синьхуа/ -- Текст речи председателя КНР Си Цзиньпина, с которой он выступил 27 сентября на Всекитайском собрании для чествования тех, кто стал в стране образцом для подражания в сфере национальной солидарности и прогресса, был опубликован отдельными брошюрами на пяти языках национальных меньшинств.