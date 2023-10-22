РЕН ТВ расскажет, как голуби спасали жизни советских подводников

Подробности об этом и многом другом – в программе "Неизвестная история".Голуби стали использоваться как почтальоны, когда люди заметили, что эти птицы способны ориентироваться в пространстве, преодолевать большие расстояния и возвращаться домой.
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