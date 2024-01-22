«Вилька любит сидеть на ручках», — дочь Заворотнюк сообщила о пополнении у мамы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк нередко рассказывает о каких-то позитивных моментах в жизни семьи. Сегодня у девушки появился очередной милый повод, чтобы поболтать с подписчиками и поделиться несколькими фотографиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии