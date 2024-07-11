Жениться можно будет по биометрии. Не предъявляя документы

Дмитрий Григоренко поручил разработать сервис для заключения брака с помощью биометрииВ России разработают сервис, позволяющий заключать брак и получать другие услуги органов ЗАГС с помощью биометрии, без необходимости предъявления документов —об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.