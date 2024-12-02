Мосбиржа представит данные по объемам торгов за ноябрь – основные события 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, Московская биржа представит данные по объемам торгов за ноябрь. Стоит заметить, что общий объем торгов на рынках Мосбиржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн рублей, увеличившись на 68,6% г/г.