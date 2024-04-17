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Французский политик Филиппо: Запад сам убил свою экономику санкциями против РФ

Французский политик Филиппо: Запад сам убил свою экономику санкциями против РФ

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что политика санкций против РФ со стороны Запада потерпела крах, страны ЕС стремились "поставить на колени" экономику России, но вместо этого убили свою.

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