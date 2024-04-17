Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что политика санкций против РФ со стороны Запада потерпела крах, страны ЕС стремились "поставить на колени" экономику России, но вместо этого убили свою.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии