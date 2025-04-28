Власти установят, кто и почему в России не работает

Правительство разработало план противодействия нелегальной занятости на 2025-2027 год. Среди мер — анализ неработающего населения и вовлечение его на рынок труда, новые KPI для губернаторов, борьба с подменой трудовых отношений.
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