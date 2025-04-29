Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов провел параллель между нападками на нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина со стороны проукраинских активистов и враждебным отношением, которое когда-то демонстрировали эмигранты из Украины к советским хоккеистам в Канаде.