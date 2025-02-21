В 1984 году фотограф Питер Фелдстайн сфотографировал почти всех 673 жителей городка Оксфорд в штате Айова.
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В 1984 году фотограф Питер Фелдстайн сфотографировал почти всех 673 жителей городка Оксфорд в штате Айова.
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