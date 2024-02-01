"Тотальная оккупация". Диагноз неутешительный. Поставил его современному отечественному высшему образованию и науке доктор Дугин.

ФОТО: ЦАРЬГРАД МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РУССКИМ: ИМПЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ВОЗРОЖДАЮТСЯ В рамках Международных образовательных Рождественских чтений прошла научно-практическая конференция "Духовно-нравственное воспитание в высшей школе" с участием ведущих экспертов в области высшего образования.
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