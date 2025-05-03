Юки Цунода: «Мой первый быстрый круг был испорчен из-за трафика»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода не смог пройти во второй сегмент квалификации к спринту перед Гран-при Майами.
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