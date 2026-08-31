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Регионы России

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Apple преждевременно выпустила обновлённые Mac mini и Mac Studio из-за высокого спроса на ИИ-оборудование

Apple преждевременно выпустила обновлённые Mac mini и Mac Studio из-за высокого спроса на ИИ-оборудование

Apple выпустила обновлённые модели Mac mini и Mac Studio значительно раньше обычного срока, что связано с неожиданно высоким спросом на оборудование для искусственного интеллекта (ИИ).

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