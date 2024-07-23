ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А про Израиль или империализм Запада ничего не скажите?В ООН указали на ...
  • Eduard
    Возвращайте Германии земли!В Польше призвали...
  • Eduard
    Ещё одни "защитнички" польские воры!В Польше призвали...

В России объявили о создании лаборатории для развития безопасного ИИ

В России объявили о создании лаборатории для развития безопасного ИИ

Исследовательская группа T-Bank AI Research и Центральный университет открывают лабораторию Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх