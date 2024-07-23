В России объявили о создании лаборатории для развития безопасного ИИ

Исследовательская группа T-Bank AI Research и Центральный университет открывают лабораторию Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM).
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