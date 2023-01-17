Самый большой в мире самолет снова поднялся в воздух

Самолет Roc несет испытательный аппарат Talon-A во время полета 13 января 2023 года / ©Gauntlet Aerospace/Christian Turner Это был уже девятый испытательный полет Roc и второй, в котором он поднимал в небо гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A.