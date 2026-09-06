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При атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

При атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области погиб человек. Источник фото: РИА Новости / Павел Лисицын «В селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль.

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