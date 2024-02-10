Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими приложениями

Телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана россиян. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз группы компаний «Солар» Александр Вураско.
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