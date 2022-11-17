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Студенты НГТУ создали пневматические мышцы для роботов

Студенты НГТУ создали пневматические мышцы для роботов

Студенты факультета мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета НЭТИ на основе принципов пневматики и упругого растяжения разработали искусственные мышцы, а затем интегрировали их в робота гуманоидного типа.

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