Усик готов дебютировать в кулачных боях и UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Александр Усик заявил, что после матча-реванша с Тайсоном Фьюри он может провести дебют в кулачных боях в организации BKFC, совладельцем которой является Конор Макгрегор.
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