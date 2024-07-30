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FiNE NEWS

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Усик готов дебютировать в кулачных боях и UFC

Усик готов дебютировать в кулачных боях и UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Александр Усик заявил, что после матча-реванша с Тайсоном Фьюри он может провести дебют в кулачных боях в организации BKFC, совладельцем которой является Конор Макгрегор.

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