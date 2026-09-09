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Иркутск Сегодня

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В Усть-Илимске объявлен режим повышенной готовности из-за частых встреч с медведями

На территории города Усть-Илимска в Иркутской области и ближайших населённых пунктов зафиксирован рост числа случаев появления диких зверей.

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