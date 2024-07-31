Ожидается повышение уровня воды в малых реках Хабаровского края из-за сильных дождей

Сильное наводнение ожидается в Хабаровском крае из-за проливных дождей, которые начнутся 1 августа. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, особенно интенсивными эти дожди будут в южных районах – Вяземском, Бикинском и имени Лазо.
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