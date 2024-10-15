Пожарная безопасность: советы для жителей Приморья

Жители Владивостока получили важное напоминание о правилах поведения при пожарах. Дмитрий Свитайло, заместитель главы администрации города, рассказал жителям и гостям Приморского края о том, как предотвратить пожар и что делать, если он все-таки произошел.
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