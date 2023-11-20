Сын Анджелины Джоли назвал Брэда Питта "засранцем мирового класса" и "презренным человеком", который заставляет своих детей "дрожать от страха"

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, 19-летниц Пакс, назвал своего отца "засранцем мирового класса", который заставляет своих четверых младших детей "дрожать от страха" во "взрывоопасной тираде" в инстаграме*, опубликованной в День отца в 2020 году, сообщает DailyMail.
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