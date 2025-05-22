Глава региона наградил лучших тренеров за развитие спорта в регионе

Благодарностей и почетных грамот Президента удостоены семь северян. В числе награжденных оказались главный тренер пляжного отделения "Факел Ямал" Олег Антонов, старший тренер клуба Сергей Орленко, тренер по физподготовке Алексей Константинов и ведущие тренеры детских школ Владимир Мерзляков, Сергей Французанов, Виктор Ярошенко и Нина Михайлова.