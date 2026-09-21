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Торговый профицит Китая: импортозамещение и глобальные цепочки

Торговый профицит Китая: импортозамещение и глобальные цепочки

Торговый профицит Китая обусловлен не субсидиями или заниженным обменным курсом, а множественными структурными факторами, включая растущую конкурентоспособность обрабатывающей промышленности и расширяющееся импортозамещение, заявили экономисты на форуме в Пекине (Beijing) в субботу.

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