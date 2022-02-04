Глава Чечни Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан КадыровЧитать ria.ru в Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новые видео из своей рабочей командировки в Москву, в своем telegram-канале он разместил кадры из Кремля и Белого дома.