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Глава Чечни Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан КадыровЧитать ria.ru в Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новые видео из своей рабочей командировки в Москву, в своем telegram-канале он разместил кадры из Кремля и Белого дома.

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