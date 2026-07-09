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Царьград

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Суд приговорил экс-главу "Инвалидов войны" к 11 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-главу "Инвалидов войны" к 11 годам тюрьмы

Дорогомиловский суд Москвы приговорил экс-руководителя "Инвалидов войны" Андрея Чепурного и главу "Ветеран-Русь" Валерия Белялова к 11 и 8 годам лишения свободы за незаконное отчуждение санатория "Русь" стоимостью 3 млрд рублей в 2017 году.

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