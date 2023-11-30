❗️2 и 3 декабря в эфире «Моей Планеты» состоится «состязание» за звание самого смелого путешественника! Мы покажем лучшие выпуски «Россия вне зоны доступа», «Без тормозов» и «Вне зоны доступа» с Мишей Ронкаиненом и выпуски проекта «Погнали!» со Стасом Натанзоном.