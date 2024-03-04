Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников» прибыл в катарский порт Хамад для участия в выставке DIMDEX 2024.
Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
АФФТАР! Ты сам то понимаешь, о чем пишешь? Большой противолодочный корабль пр.1134, корабль 1-го ранга, по классификации НАТО - СУПЕРЭСМИНЕЦ, называешь ФРЕГАТОМ. Фрегат это корабль максимум 2-го ранга, то есть МОРСКОЙ, а не ОКЕАНСКОЙ зоны действия. БПК этого типа были рассчитаны на ДАЛЬНУЮЮ МОРСКУЮ ЗОНУ и ОКЕАНСКИЙ ТЕАТР ВД. Эти корабли могли и совершали в том числе и одиночные плавания в период несения БОЕВОЙ СЛУЖБЫ на мировом океане. Фрегат, в современном трактовании класса боевых кораблей, это СКР проекта 1135, такой, который таранил крейсер УРО ВМС США "Йорктаун" в 1988 году у берегов Крыма. Современные фрегаты это противолодочные и ракетные корабли типа "Адмирала Эссона" то есть меньшего водоизмещения, меньшей автономности, меньшего набора вооружений и т.п. По водоизмещению и вооруженности "Маршал Шапошников" соизмерим с крейсером. Подобные корабли, по крайней мере при СССР, могли противостоять небольшим эскадрам и группам кораблей НАТО, а поиск и уничтожение подводных лодок, в этом им равных практически не было.
Ответить
11 час.
xaron
Фрегат «Маршал Шапошников» — советский и российский многоцелевой фрегат 1-го ранга проекта 1155М (ранее — большой противолодочный корабль)[1] с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, в составе Тихоокеанского флота ВМФ России. Бортовой номер 543. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова (1882—1945). Пр. 1134 А выведены за штат ВМФ с 1991 по 1993 гг. Пр. 1134 Б в последний в 2020 г. БПК " Керчь". Все данные из интернета.
Ответить
11 час.
АндрейБорков
Спросите интернет, каким таким образом КОРАБЛЬ 1 РАНГА может быть ФРЕГАТОМ! Это все равно, что ТАНК назвать БТРом или БМП. Похожи, но класс и ранг то разный!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии