Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX

АндрейБорков

АФФТАР! Ты сам то понимаешь, о чем пишешь? Большой противолодочный корабль пр.1134, корабль 1-го ранга, по классификации НАТО - СУПЕРЭСМИНЕЦ, называешь ФРЕГАТОМ. Фрегат это корабль максимум 2-го ранга, то есть МОРСКОЙ, а не ОКЕАНСКОЙ зоны действия. БПК этого типа были рассчитаны на ДАЛЬНУЮЮ МОРСКУЮ ЗОНУ и ОКЕАНСКИЙ ТЕАТР ВД. Эти корабли могли и совершали в том числе и одиночные плавания в период несения БОЕВОЙ СЛУЖБЫ на мировом океане. Фрегат, в современном трактовании класса боевых кораблей, это СКР проекта 1135, такой, который таранил крейсер УРО ВМС США "Йорктаун" в 1988 году у берегов Крыма. Современные фрегаты это противолодочные и ракетные корабли типа "Адмирала Эссона" то есть меньшего водоизмещения, меньшей автономности, меньшего набора вооружений и т.п. По водоизмещению и вооруженности "Маршал Шапошников" соизмерим с крейсером. Подобные корабли, по крайней мере при СССР, могли противостоять небольшим эскадрам и группам кораблей НАТО, а поиск и уничтожение подводных лодок, в этом им равных практически не было.