Бутик-отель «Сенешаль» в Солнечногорске расширил номерной фонд

В Солнечногорске на берегу озера Сенеж находится бутик-отель «Сенешаль». За десять лет своего существования он превратился из камерного загородного особняка в один из самых престижных пятизвездочных комплексов Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии