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Бутик-отель «Сенешаль» в Солнечногорске расширил номерной фонд

Бутик-отель «Сенешаль» в Солнечногорске расширил номерной фонд

В Солнечногорске на берегу озера Сенеж находится бутик-отель «Сенешаль». За десять лет своего существования он превратился из камерного загородного особняка в один из самых престижных пятизвездочных комплексов Подмосковья.

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