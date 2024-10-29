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Тайная доктрина

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Россия догнала США по уровню неравенства, но радоваться нечему

Россия догнала США по уровню неравенства, но радоваться нечему

Россия догнала США по уровню неравенства, но радоваться нечему Считать можно по-разному: Минфин вслед за Всемирным банком признал нашу экономику развитой Россия по уровню экономики уже опережает страны, которые называют себя развитыми, заявил глава Минфина Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

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Юрий Ильинов
США признали российскую армию сильнейшей в мире по рейтингу среди 89 государств Вооружённые силы РФ оказались на самой верхней строчке рейтинга сильнейших армий мира. Согласно исследованию популярного американского издания, Украина не попала даже в первую пятёрку лидеров. Российская армия признана самой сильной в мире по рейтингу американского журнала U. S. News and World Report. Второе место, по версии аналитического издания, принадлежит США, а третье — Израилю. Китай находится на четвёртой строке, за ним по убыванию расположились Южная Корея, Иран, Великобритания. При этом Украина оказалась лишь на восьмой позиции, опередив Германию, Турцию и Беларусь. Такой список был составлен на основании глобального опроса. Тысячи участников оценивали военную мощь, подготовку кадров и потенциал вооружённых сил 89 государств. Военные технологии и вооружение России совершенствуются. Ранее «РЕГИОН ОНЛАЙН» писал, что в Минобороны РФ разработали уникальный дрон-камикадзе вертолётного типа. БПЛА способен противостоять средствам РЭБ и предназначен для ликвидации живой вражеской силы.
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