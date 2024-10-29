Россия догнала США по уровню неравенства, но радоваться нечему

Юрий Ильинов

США признали российскую армию сильнейшей в мире по рейтингу среди 89 государств Вооружённые силы РФ оказались на самой верхней строчке рейтинга сильнейших армий мира. Согласно исследованию популярного американского издания, Украина не попала даже в первую пятёрку лидеров. Российская армия признана самой сильной в мире по рейтингу американского журнала U. S. News and World Report. Второе место, по версии аналитического издания, принадлежит США, а третье — Израилю. Китай находится на четвёртой строке, за ним по убыванию расположились Южная Корея, Иран, Великобритания. При этом Украина оказалась лишь на восьмой позиции, опередив Германию, Турцию и Беларусь. Такой список был составлен на основании глобального опроса. Тысячи участников оценивали военную мощь, подготовку кадров и потенциал вооружённых сил 89 государств. Военные технологии и вооружение России совершенствуются. Ранее «РЕГИОН ОНЛАЙН» писал, что в Минобороны РФ разработали уникальный дрон-камикадзе вертолётного типа. БПЛА способен противостоять средствам РЭБ и предназначен для ликвидации живой вражеской силы.