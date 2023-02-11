Под предлогом оказания помощи пострадавшей от землетрясения Турции США направили к ее берегам авианосную группу

От самого разрушительного за последние 80 лет землетрясения в Малой Азии, случившегося 6 января, более всего пострадали юго-восточные и центральные провинции Турции.
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