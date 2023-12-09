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Путин пожелал успеха ас-Сиси на выборах президента Египта

Путин пожелал успеха ас-Сиси на выборах президента Египта

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося 9 декабря телефонного разговора пожелал действующему главе Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси успехов на президентских выборах, которые пройдут в республике 10–12 декабря.

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