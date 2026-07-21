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Вот история

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Как собрать спокойный инвестиционный портфель в 2026 году: от депозита до доходной недвижимости

Как собрать спокойный инвестиционный портфель в 2026 году: от депозита до доходной недвижимости

Вечный вопрос: что делать с деньгами, когда привычные инструменты перестают радовать Каждый раз, когда заканчивается очередной год и банки начинают пересматривать ставки по вкладам, я получаю десятки сообщений с одним и тем же подтекстом.

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