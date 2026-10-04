Минобороны сообщило о поражении Северного моста в Киеве

Российская армия днем в воскресенье, 4 октября, ударила по Северному автотранспортному мосту через Днепр.
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