Рыба с сыром в лаваше

Сегодня приготовим невероятно вкусную и простую рыбу в лаваше! Сочная нежная рыба, ароматная начинка и аппетитная хрустящая корочка — такое блюдо отлично подойдёт как для быстрого обеда, так и для вкусного ужина.
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