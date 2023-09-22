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Михайлов о переходе из «Зенита» в «Оренбург»: «Мог отказаться, но решил, что здесь у меня больше перспектив»

Михайлов о переходе из «Зенита» в «Оренбург»: «Мог отказаться, но решил, что здесь у меня больше перспектив»

— Насколько для вас был неожиданным переезд из Нижнего Новгорода в Оренбург транзитом через Питер? — В принципе, были разговоры по этому поводу.

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