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Врач Осипов рассказал, почему появляются синяки на теле

Врач Осипов рассказал, почему появляются синяки на теле

Врач Осипов рассказал, почему появляются синяки на теле Заслуженный врач РФ, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов объяснил, откуда появляются неожиданные и необъяснимые синяки на коже, которые часто ассоциируется с незамеченными травмами.

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