Врач Осипов рассказал, почему появляются синяки на теле Заслуженный врач РФ, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов объяснил, откуда появляются неожиданные и необъяснимые синяки на коже, которые часто ассоциируется с незамеченными травмами.