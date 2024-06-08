Врач Осипов рассказал, почему появляются синяки на теле Заслуженный врач РФ, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов объяснил, откуда появляются неожиданные и необъяснимые синяки на коже, которые часто ассоциируется с незамеченными травмами.
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