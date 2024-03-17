Американка узнала об измене мужа в прямом эфире на радио

Жительница Детройта приняла участие в радиоэфире, поделившись с ведущими своей болью. Она подозревала мужа в изменах, однако доказать ничего не могла, а на прямые вопросы супруг отвечал уклончиво и обвинял жену в чрезмерной фантазии.