Мадуро сравнил Путина с Роналду, комментируя саммит БРИКС в Казани

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя прошедший в Казани саммит БРИКС, сравнил Президента России Владимира Путина с португальским футболистом Криштиану Роналду и назвал звездой международной политики.
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